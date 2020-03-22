Автобус «Москва — Саратов» стал участником смертельного ДТП под Тамбовом
Сегодня, 22 марта, на 566-м км трассы, ведущей из Москвы в Волгоград, недалеко от села Чикаревка Жердевского района произошла авария.
По данным портала https://www.onlinetambov.ru/, в 6:30 автобусы марок Mercedes и Yutong разъехались по обочинам, чтобы избежать столкновения. После этого один из них, ехавший в Москвы в Волгоград, разрушил отбойник и опрокинулся в кювет.
В результате погибли двое пассажиров, 15 получили травмы.
Известно, что второй автобус ехал из столицы в Саратов.
На месте аварии с пострадавшими работают психологи ГУ МЧС России по Тамбовской области, организована доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU