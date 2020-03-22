В Вольском районе после ДТП загорелись две машины: пострадали трое человек
Авария произошла на повороте к поселку Откормсовхоз
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Сегодня, 22 марта, в Вольском районе на повороте к поселку Откормсовхоз столкнулись Renault Logan и «Газель».
По данным портала «ЧП Саратов», оба транспорта загорелись.
Прибывшие медики госпитализировали двух мужчин в возрасте 31 и 58 лет, 49-летнюю женщину.
На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи, пожарные, сотрудники ДПС.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU