Всероссийская олимпиада для саратовских школьников не отменяется

22 Март 2020 2020-03-22T11:10:46+03:00

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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников не отменяется для учащихся всей страны, в том числе и саратовцев.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минпросвещения России, можно попробовать свои знания не выезжая за пределы населенного пункта.

Работы участников олимпиады проверят в Москве, школьники узнают о результатах, в регионы отправят видеозаписи с анализом заданий.

Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU