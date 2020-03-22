Всероссийская олимпиада для саратовских школьников не отменяется
Информация появилась на официальном сайте Минпросвещения России
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников не отменяется для учащихся всей страны, в том числе и саратовцев.
Как рассказали «КП-Саратов» в Минпросвещения России, можно попробовать свои знания не выезжая за пределы населенного пункта.
Работы участников олимпиады проверят в Москве, школьники узнают о результатах, в регионы отправят видеозаписи с анализом заданий.
Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU