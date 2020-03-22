2020-03-22T10:02:48+03:00
Общество

Министерство образования Саратовской области ответило на вопросы о дистанционном обучении

Собрания для родителей все равно могут проводиться
Дарья Вострикова
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Министерство образования Саратовской области ответило в профильной группе соцсети «ВКонтакте» на самые популярные вопросы родителей и школьников об учебе.

Во время дистанционного обучения школьники работают с сайтами образовательных организаций, порталом «Российская электронная школа» и других платформах, а также приносят работы в школу: рефераты, сочинения. Это может сделать как ребенок, так и его родителей.

Педагоги работают как с помощью цифровых технологий, так и традиционными методами — проверяют работы учеников. Время их труда устанавливается организацией, в учреждениях усилены мера санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечено, что при контроле графиков уборки и проветривания помещений в образовательных организациях допустимо проведение родительских собраний.

Задать вопрос о работе школ, колледжей и техникумов можно на прямой линии министерства образования региона по телефону (8452) 23-43-69.

Касаемо экзаменов: сроки основного периода ЕГЭ не изменились, в это же время будут сдавать экзамены те, кто планировал сделать это досрочно. Проведение ОГЭ никакие изменения не затронули. Детские сады региона работают в свободном режиме, в связи с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ занятия в отдельных группах дошкольных образовательных организациях приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Министерство образования Саратовской области ответило на вопросы о дистанционном обучении
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