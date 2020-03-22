2020-03-22T09:17:05+03:00
Общество

Предприятия Саратова приглашают поучаствовать в акции «Дни российских вин»

Программа мероприятий направлена на популяризацию напитков из российского винограда
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предприятия Саратова приглашают поучаствовать в акции «Дни российских вин», которая направлена на поддержку и популяризацию напитков из винограда, выращенного в России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, можно сделать это в любой форме: презентации, вкладки в винную карту, предоставление скидок на российские вина и тд.

Время проведения программы мероприятий — с 20 апреля по 31 мая 2020 года.

Организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Минсельхоза России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министерство образования Саратовской области ответило на вопросы о дистанционном обучении
Предприятия Саратова приглашают поучаствовать в акции «Дни российских вин»
В Балакове спасатели передали полиции оставленного дома ребенка
Коронавирус в Саратове, новости на 22 марта 2020 года: под наблюдением находятся 180 человек
Акция для паникеров из магазина в Саратове попала на «Пикабу»
В Саратове при прокладке трубопровода рабочие нашли останки женщины
В Саратовской области усилится ветер до 20 м/с и пойдет ливень со снегом
Жители Октябрьского района до утра остались без воды
В воскресенье по Саратовской области пройдет ливень и шквалистый ветер
В Солнечном-2 велосипедист врезался в Hyundai
В Саратове полиция вытащила угодившего в асфальтный провал мужчину
На дороге из Солнечного в Юбилейный столкнулись две иномарки
В Энгельсе на улице Тельмана в ДТП попали четыре машины
Ремонт театра кукол «Теремок» в Саратове идет по графику
Саратовскую область признали территорией с наиболее низким риском распространения коронавируса
Рабочий сорвался с крыши дома на Танкистов в Саратове
Концерт Ольги Бузовой в Саратове перенесли на осень
У жителей целой улицы в Заводском районе отключили воду
Коронавирус в Саратове: обследовано по адресам 1 814 человек
Под Саратовом мужчина украл у односельчанки телевизор, DVD-плеер и электроплитку