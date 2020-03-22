Предприятия Саратова приглашают поучаствовать в акции «Дни российских вин»
Предприятия Саратова приглашают поучаствовать в акции «Дни российских вин», которая направлена на поддержку и популяризацию напитков из винограда, выращенного в России.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, можно сделать это в любой форме: презентации, вкладки в винную карту, предоставление скидок на российские вина и тд.
Время проведения программы мероприятий — с 20 апреля по 31 мая 2020 года.
Организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Минсельхоза России.
ИСТОЧНИК KP.RU