22 Март 2020 2020-03-22T09:17:05+03:00

Программа мероприятий направлена на популяризацию напитков из российского винограда

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Предприятия Саратова приглашают поучаствовать в акции «Дни российских вин», которая направлена на поддержку и популяризацию напитков из винограда, выращенного в России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, можно сделать это в любой форме: презентации, вкладки в винную карту, предоставление скидок на российские вина и тд.

Время проведения программы мероприятий — с 20 апреля по 31 мая 2020 года.

Организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Минсельхоза России.

ИСТОЧНИК KP.RU