В Балакове спасатели передали полиции оставленного дома ребенка
Оперативную службу вызвали соседи
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Вчера, 21 марта, в Балакове жители одного из многоквартирных домов услышали сильный крик ребенка, поэтому вызвали спасателей.
Как рассказал «КП-Саратов» начальник Облспаса Юрий Юрин, при помощи лестницы сотрудники оперативных служб проникли в помещение и обнаружили несовершеннолетнего.
Родителей дома не было, были вызваны сотрудники полиции, которым передали ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU