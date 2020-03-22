В Балакове спасатели передали полиции оставленного дома ребенка

22 Март 2020 2020-03-22T08:42:43+03:00

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Вчера, 21 марта, в Балакове жители одного из многоквартирных домов услышали сильный крик ребенка, поэтому вызвали спасателей.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник Облспаса Юрий Юрин, при помощи лестницы сотрудники оперативных служб проникли в помещение и обнаружили несовершеннолетнего.

Родителей дома не было, были вызваны сотрудники полиции, которым передали ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU