В Саратове при прокладке трубопровода рабочие нашли останки женщины

22 Март 2020 2020-03-22T08:01:16+03:00

По предварительным данным, тело пролежало несколько месяцев

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Вчера, 21 марта, по предварительным данным в утренние часы, рабочие, которые прокладывали трубопровод на Сокурском тракте в Саратове, обнаружили в 200 метрах от трассы останки тела женщины.

Фото СУ СК по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, место происшествия осмотрели следователи. По предварительным данным тело пролежало на открытой местности не менее 2-3 месяцев.

Личность погибшей устанавливается, назначено судебно-медицинское исследование для определения причины ее смерти. Обстоятельства трагедии выясняются.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU