В Саратове при прокладке трубопровода рабочие нашли останки женщины
Вчера, 21 марта, по предварительным данным в утренние часы, рабочие, которые прокладывали трубопровод на Сокурском тракте в Саратове, обнаружили в 200 метрах от трассы останки тела женщины.
Фото СУ СК по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, место происшествия осмотрели следователи. По предварительным данным тело пролежало на открытой местности не менее 2-3 месяцев.
Личность погибшей устанавливается, назначено судебно-медицинское исследование для определения причины ее смерти. Обстоятельства трагедии выясняются.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU