Жители Октябрьского района до утра остались без воды

21 Март 2020 2020-03-21T19:07:28+03:00

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В Октябрьском районе Саратова сегодня, 21 марта, отключили воду.

- Ограничение затронуло улицы: 2 и 3-й Детские проезды от 2-й Садовой до Клочкова, 2-я Детская, 3-й Комсомольский проезд, Карла Маркса от Вяземской до Клочкова и Новоузенская по четной стороне от 2-го Детского проезда до Большой Садовой, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с аварией на 2-й Садовой, 129.

Воду подадут ориентировочно в шесть утра завтра, 22 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU