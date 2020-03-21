В воскресенье по Саратовской области пройдет ливень и шквалистый ветер
Ожидается гололедица
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В Саратовской области завтра днем, 22 марта, ожидаются ливни. Выпадет 15 и более мм.
- Также прогнозируется порывистый ветер северо-восточного направления до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В областной центр также придет ветер — до 15–17 м/с.
По региону ожидается гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU