В воскресенье по Саратовской области пройдет ливень и шквалистый ветер

21 Март 2020 2020-03-21T16:41:41+03:00

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В Саратовской области завтра днем, 22 марта, ожидаются ливни. Выпадет 15 и более мм.

- Также прогнозируется порывистый ветер северо-восточного направления до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В областной центр также придет ветер — до 15–17 м/с.

По региону ожидается гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU