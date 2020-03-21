21 Март 2020 2020-03-21T16:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 21 марта, в Солнечном-2 столкнулись велосипед и Hyundai.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, водитель двухколесного транспорта выезжал со второстепенной дороги и не уступил иномарке.

Авария произошла на перекрестке Лисина и Топольчанской в 15:40.

Велосипедист, которому около 27 лет, попал в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767904" frameborder="0"></iframe> В Солнечном-2 велосипедист врезался в Hyundai.Видео из соцсети

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями

ИСТОЧНИК KP.RU