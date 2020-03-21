В Солнечном-2 велосипедист врезался в Hyundai
Мужчина попал в больницу [видео]
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В Саратове сегодня, 21 марта, в Солнечном-2 столкнулись велосипед и Hyundai.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, водитель двухколесного транспорта выезжал со второстепенной дороги и не уступил иномарке.
Авария произошла на перекрестке Лисина и Топольчанской в 15:40.
Велосипедист, которому около 27 лет, попал в больницу.
В Солнечном-2 велосипедист врезался в Hyundai.Видео из соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU