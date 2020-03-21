В Саратове полиция вытащила угодившего в асфальтный провал мужчину

21 Март 2020 2020-03-21T15:27:21+03:00

На месте также работали спасатели

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 21 марта, мужчина угодил в асфальтный провал.

- Это произошло в 09:05. Провал асфальта небольшой, см 30. Там ранее, скорее всего, какие-то работы проводились, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Он отметил, что мужчина не был пьян. Его извлекли из ямы сотрудники полиции, а спасатели оградили опасный участок. На месте также работала «скорая».

Фото из соцсетей

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями

ИСТОЧНИК KP.RU