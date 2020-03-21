В Саратове полиция вытащила угодившего в асфальтный провал мужчину
На месте также работали спасатели
Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня, 21 марта, мужчина угодил в асфальтный провал.
- Это произошло в 09:05. Провал асфальта небольшой, см 30. Там ранее, скорее всего, какие-то работы проводились, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.
Он отметил, что мужчина не был пьян. Его извлекли из ямы сотрудники полиции, а спасатели оградили опасный участок. На месте также работала «скорая».
Фото из соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU