2020-03-21T15:27:21+03:00
Происшествия

В Саратове полиция вытащила угодившего в асфальтный провал мужчину

На месте также работали спасатели
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Саратове сегодня, 21 марта, мужчина угодил в асфальтный провал.

- Это произошло в 09:05. Провал асфальта небольшой, см 30. Там ранее, скорее всего, какие-то работы проводились, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

Он отметил, что мужчина не был пьян. Его извлекли из ямы сотрудники полиции, а спасатели оградили опасный участок. На месте также работала «скорая».

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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