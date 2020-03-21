В Энгельсе на улице Тельмана в ДТП попали четыре машины
Аварии произошли сегодня днем [видео]
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В Энгельсе сегодня днем, 21 марта, на одном участке улицы Тельмана за короткий срок случилось два ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на дороге столкнулись ВАЗ-2115 и иномарка, предварительно, Ford.
Через какое-то время после этого, в 14:00, другой ВАЗ выехал с улицы Пушкина и подрезал Daewoo Nexia, двигавшуюся по Тельмана.
Аварии в Энгельсе.
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ИСТОЧНИК KP.RU