В Энгельсе на улице Тельмана в ДТП попали четыре машины

21 Март 2020 2020-03-21T13:59:14+03:00

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В Энгельсе сегодня днем, 21 марта, на одном участке улицы Тельмана за короткий срок случилось два ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на дороге столкнулись ВАЗ-2115 и иномарка, предварительно, Ford.

Через какое-то время после этого, в 14:00, другой ВАЗ выехал с улицы Пушкина и подрезал Daewoo Nexia, двигавшуюся по Тельмана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767879" frameborder="0"></iframe> Аварии в Энгельсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU