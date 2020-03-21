2020-03-21T13:39:57+03:00
Общество

Ремонт театра кукол «Теремок» в Саратове идет по графику

Министр культуры области Татьяна Гаранина провела совещание о ходе ремонта
Ольга Симонова
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Вчера, 20 марта, министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина провела совещание о ходе капремонта в театре кукол «Теремок».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минкультуры, сейчас идет укрепление фундамента, уже пробурена треть всех скважин. Со следующей недели начнется инъектирование и цементация для заполнения пустот под подошвой фундамента.

Министр отметила, что ремонт идет по графику. Он завершится в декабре 2020 года.

Напомним, работы начались 16 января. Они идут в рамках нацпроекта «Культура».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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