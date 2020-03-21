Концерт Ольги Бузовой в Саратове перенесли на осень
Певица намеревается спеть для саратовской публики 6 ноября
Ольга БузоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Концерт Ольги Бузовой в Саратове перенесли на осень.
Как сообщает сайт по продаже билетов, выступление певицы состоится 6 ноября.
Виной всему ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в Саратове в связи с коронавирусом.
Уже купленные билеты будут действительны на осеннем концерте.
Напомним, он должен был состояться в ЛДС «Кристалл» 19 апреля и это — третья попытка Бузовой спеть для саратовцев. Первые два концерта также не состоялись.
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ИСТОЧНИК KP.RU