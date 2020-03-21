21 Март 2020 2020-03-21T12:15:24+03:00

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Концерт Ольги Бузовой в Саратове перенесли на осень.

Как сообщает сайт по продаже билетов, выступление певицы состоится 6 ноября.

Виной всему ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в Саратове в связи с коронавирусом.

Уже купленные билеты будут действительны на осеннем концерте.

Напомним, он должен был состояться в ЛДС «Кристалл» 19 апреля и это — третья попытка Бузовой спеть для саратовцев. Первые два концерта также не состоялись.

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ИСТОЧНИК KP.RU