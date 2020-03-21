У жителей целой улицы в Заводском районе отключили воду

21 Март 2020 2020-03-21T11:41:59+03:00

Это произошло из-за аварии у дома №30 на Новой 9-й Линии

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В Саратове сегодня, 21 марта, в Заводском районе отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 16:00 снижены параметры подачи водоснабжения жителя улицы Новая 9-я линия.

Такие меры пришлось принять из-за аварии на водопроводе у дома №30.

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ИСТОЧНИК KP.RU