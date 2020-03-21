Под Саратовом мужчина украл у односельчанки телевизор, DVD-плеер и электроплитку

21 Март 2020 2020-03-21T11:30:32+03:00

Гражданин во всем признался

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В Петровском районе Саратовской области полиция вчера, 20 марта, раскрыла кражу.

- Утром того же дня поступило заявление 22-летней гражданки. Она рассказала, что в период с 25 по 26 февраля кто-то выставил гранку окна ее дома в селе Вязьмино и похитил технику, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

В руки злоумышленника попали телевизор Vitek, DVD-плеер и электроплитка.

Правоохранители разыскали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, он во всем признался.

Ранее мужчина уже отбывал сроки за различные преступления, в том числе по аналогичной статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU