Под Саратовом мужчина украл у односельчанки телевизор, DVD-плеер и электроплитку
В Петровском районе Саратовской области полиция вчера, 20 марта, раскрыла кражу.
- Утром того же дня поступило заявление 22-летней гражданки. Она рассказала, что в период с 25 по 26 февраля кто-то выставил гранку окна ее дома в селе Вязьмино и похитил технику, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
В руки злоумышленника попали телевизор Vitek, DVD-плеер и электроплитка.
Правоохранители разыскали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, он во всем признался.
Ранее мужчина уже отбывал сроки за различные преступления, в том числе по аналогичной статье.
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ИСТОЧНИК KP.RU