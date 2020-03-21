В Саратове рецидивист украл из магазина три пачки подгузников
В Заводском районе Саратова полиция вчера, 20 марта, задержала подозреваемого в краже.
- Директор магазина на улице Барнаульская обратилась 18 марта и рассказала, что кто-то украл из торгового зала три пачки подгузников Pampers. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 32-летнего мужчину. Безработный рецидивист, имеющий за плечами семь сроков, рассказал, что продал подгузники неизвестному, а деньги потратил.
Мужчине выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU