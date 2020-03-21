2020-03-21T09:42:12+03:00
Происшествия

Жительница Энгельса отдала мошенникам 100 тыс. рублей за медицинские маски

Она продиктовала аферисту код из СМС, товар женщине так и не пришел
Ольга Симонова
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Жительница Энгельса стала жертвой мошенников, когда захотела купить медицинские маски.

- В полицию обратилась женщина и рассказала, что на одном из сайтов объявлений воспользовалась услугой безопасной сделки и оплатила 100 тыс. рублей за заказ с банковской карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области

Продавец пообещал на следующий день привезти товар. После этого потерпевшей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы поддержки сайта объявлений и попросил подтвердить сделку. Женщина продиктовала ему код из СМС.

Товар заказчику так и не пришел, а продавец не откликался.

Покровчанка написала в службу поддержки сайта объявлений, а они объяснили, что никаких сообщений они не посылают, сделка закрыта, продавец получил деньги.

В полиции напоминают об опасности покупок в интернете. Если сумма покупки большая, требуйте наложенный платеж. Никогда не делайте предоплат, даже если продавец хочет забронировать за вами товар.

Информацию с обратной стороны карты тем более не стоит никому передавать, как и коды из СМС.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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