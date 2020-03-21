В Вольском районе Priora на высокой скорости врезалась в Nissan

21 Март 2020 2020-03-21T09:32:16+03:00

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В Вольском районе Саратовской области вчера вечером, 20 марта, столкнулись Lada Priora и Nissan.

- Авария случилась в 21:35 на 192-м км трассы Р-229. 38-летний водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость движения и врезался в Nissan Almera, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка Priora. Ее госпитализировали.

Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU