В Вольском районе Priora на высокой скорости врезалась в Nissan
Пострадала пассажирка отечественного авто
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Вольском районе Саратовской области вчера вечером, 20 марта, столкнулись Lada Priora и Nissan.
- Авария случилась в 21:35 на 192-м км трассы Р-229. 38-летний водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость движения и врезался в Nissan Almera, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка Priora. Ее госпитализировали.
Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU