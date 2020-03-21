Пассажира «Калины» госпитализировали после ДТП с «Грантой» и ВАЗ-2104 в Энгельсе

21 Март 2020 2020-03-21T08:28:18+03:00

«Гранта» к тому же врезалась в опору ЛЭП

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В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 20 марта, столкнулись две «Лады» — «Гранта» и «Калина». В ДТП также попал ВАЗ-21041.

- В 18:10 у дома №105 по улице Студенческая 60-летний водитель «Калины» при повороте налево не уступил «Гранте», движущейся по встречке. За рулем этой машины был 33-летний мужчина, — сообщили в ГИБДД Энгельса.

После этого «Гранта» врезалась в опору ЛЭП, а «Калина» — в стоящий ВАЗ-21041, который протаранил забор дома.

В ДТП пострадал 39-летний пассажир «Калины». Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU