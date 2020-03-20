Маршрутка №74 и иномарка столкнулись в Саратове

20 Март 2020 2020-03-20T19:21:50+03:00

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На улице Антонова в Ленинском районе Саратова сегодня, 20 марта, столкнулись Hyundai и Ford, следующий по маршруту №74.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, пострадала пассажирка общественного транспорта. Ее увезла «скорая» в больницу.

ДТП случилось примерно в 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU