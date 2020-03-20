Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратовской области: поручаю создать единую прямую линию

20 Март 2020 2020-03-20T19:17:06+03:00

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Данные о прибывших из-за рубежа гражданах появляются в базе полиции Саратовской области только спустя сутки.

Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу рассказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин.

По его словам, сейчас еще нет данных за 19 марта. Так получается, потому что по МВД информация идет сутки.

Алексей ЗелепукинФото: Александр Уриевский

Ведущий заседание председатель правительства Александр Стрелюхин возмутился таким положением дел. Он потребовал от недавно созданного министерства цифрового развития и связи разработать электронную платформу для оперативного учета. Работать следует в сотрудничестве с министерствами по делам территориальных образований, здравоохранения и внутренних дел.

- Поручение даю, за сутки отработайте, – заявил он. Кроме того, он поручил создать единую межведомственную прямую линию.

На совещании было озвучено, что из 350 тыс. прибывающих в Саратовскую область иностранцев зарегистрированы лишь 70. Из них проверены только 49 тыс. человек. Остальных планируется обзвонить до конца дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU