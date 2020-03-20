2020-03-20T19:04:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Качество противоэпидемиологических мер проверили на железнодорожном вокзале Саратова

Екатерина Семенова
Поделиться:
На железнодорожном вокзале проверили противоэпидемиологические мерыНа железнодорожном вокзале проверили противоэпидемиологические меры
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 марта, на железнодорожном вокзале Саратова состоялась встреча руководителей ПривЖД с заместителем министра транспорта Саратовской области Иваном Козаченко. В ходе инспекционной проверки оценивалось качество противоэпидемиологических мер, предпринимаемых на вокзале для безопасности пассажиров.

Сотрудниками Приволжской дирекции железнодорожных вокзалов был реализован целый комплекс профилактических мер. В частности, увеличена кратность проведения уборок с применением дезинфицирующих средств, в залах ожидания установлен режим проветривания. На информационных стендах размещены памятки для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Данная информация также транслируется по громкой связи. Работники, задействованные в организации обслуживания пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками. На территории вокзала установлены посты антисептической обработки рук, предусмотрена возможность дистанционного измерения температуры при помощи инфракрасных градусников.

- Лично я удовлетворен принятыми мерами. Мы видим, что на железнодорожном вокзале проводятся все необходимые мероприятия. Надеемся, что совместными усилиями мы минимизируем распространение инфекции, — подытожил Иван Козаченко.

***

В ОАО «РЖД» реализуется комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инструктор саратовской школы олимпийского резерва поблагодарила Володина за реконструкцию стадиона «Спартак»
Маршрутка №74 и иномарка столкнулись в Саратове
Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратовской области: поручаю создать единую прямую линию
Две банковские работницы «повесили» на саратовцев кредиты на 600 тыс. рублей
Качество противоэпидемиологических мер проверили на железнодорожном вокзале Саратова
В Саратовской области не проверили на коронавирус 572 вернувшихся из-за рубежа
Около 100 тыс. жителей Саратовской области купили проездные на апрель
Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области на 20 марта: ситуация стабильная
После каникул саратовские школьники вновь отправятся на дистанционное обучение
Представителям учреждений культуры Энгельса рассказали об управлении проектами