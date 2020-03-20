Две банковские работницы «повесили» на саратовцев кредиты на 600 тыс. рублей
В Саратовской области поймали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве.
- Две сотрудницы банковской организации, имея доступ к персональным данным граждан, оформили на двух клиентов кредиты на общую сумму 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Аферисток также подозревают в причастности к еще пяти случаям. По аналогичной схеме дамы оформили кредиты на пятерых жителей области, но деньги не смогли получить.
За руку злоумышленниц поймали оперативники регионального ГУ МВД и служба безопасности банка.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU