Две банковские работницы «повесили» на саратовцев кредиты на 600 тыс. рублей

20 Март 2020 2020-03-20T19:01:08+03:00

С оформления двух клиентов банка они получили деньги, еще с пяти — не смогли

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В Саратовской области поймали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве.

- Две сотрудницы банковской организации, имея доступ к персональным данным граждан, оформили на двух клиентов кредиты на общую сумму 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Аферисток также подозревают в причастности к еще пяти случаям. По аналогичной схеме дамы оформили кредиты на пятерых жителей области, но деньги не смогли получить.

За руку злоумышленниц поймали оперативники регионального ГУ МВД и служба безопасности банка.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU