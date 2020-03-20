Около 100 тыс. жителей Саратовской области купили проездные на апрель

20 Март 2020 2020-03-20T18:38:19+03:00

Бесплатные билеты выдаются детям из многодетных семей, детям-инвалидам и сиротам

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В Саратовской области около 100 тыс. человек купили социальные проездные билеты на апрель.

- Приобрести их можно в 520 пунктах, 94 из них — в Саратове, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве социального развития.

Узнать, где продаются проездные можно на сайте Минсоцразвития.

Бесплатные билеты детям из многодетных семей, детям-инвалидам и сиротам выдаются в учреждениях соцподдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU