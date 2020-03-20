2020-03-20T16:55:53+03:00
Общество

Центр КВС по работе с абонентами переходит на дистанционное обслуживание

Жители могут оставлять заявления через интернет
Екатерина Семенова
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Уведомляем вас о том, что с 23 марта, с понедельника, центр по работе с абонентами по адресу улица Советская, 10 переходит на дистанционное обслуживание потребителей во избежание распространения вирусной инфекции COVID-19.

Для потребителей сохраняется возможность оставлять свои обращения, заявления по телефонам: 24-65-95, 24-65-24, факс 22-47-43, в специальной форме для обращений в разделе «Контакты» на сайте ООО «КВС» либо по электронной почте: info@kvs-saratov.ru

Для удобства абонентов касса на первом этаже продолжит свою работу. Время работы: пн-пт — с 08:00 до 17:00, сб — с 09:00 до 13:00.

Также на первом этаже доступен «ящик для обращений», в котором жители могут оставить заявления, обращения, документы по техническому присоединению и контактные данные для обратной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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