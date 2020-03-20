2020-03-20T16:54:33+03:00
Общество

Саратовский журналист передал новому Парку покорителей космоса копии уникальных фотографий Гагарина

Это произошло в ходе посещения спикером ГД Вячеславом Володиным места приземления первого космонавта [видео]
Александр Уриевский
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Павел Литвиненко передал Володину уникальные фотографии Гагарина из 1965 годаПавел Литвиненко передал Володину уникальные фотографии Гагарина из 1965 годаФото: Александр Уриевский
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Председателю ГД РФ Вячеславу Володину передали больше десятка уникальных фотографий Юрия Гагарина, сделанных в Энгельсском районе.

20 марта, Володин приехал на место приземления Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Сегодня здесь дали старт подготовительным работам по созданию Парка покорителей космоса, который здесь возникнет в несколько этапов в течение трех лет.

Как подчеркнул Володин, парк, финансирование которого обеспечивается за счет государственно-частного партнерства (с участием Романа Абрамовича), будет иметь образовательный характер. Здесь гости смогут познакомиться не только с вехами освоения космоса, но и с настоящей историей первого космонавта, включая годы, которые он провел в Саратове.

Под занавес визита корреспондент Павел Литвиненко предложил спикеру приобщить к будущим материалам парка фотографии, которые хранились у него в семейном архиве. Среди них кадры с торжественного застолья с участием Юрия Гагарина в селе Узморье Энгельсского района, поездка Гагарина на место своего приземления. Фотографии датированы 1965 годом.

Как рассказал «Комсомолке» Павел Литвиненко, он не хотел привлекать внимания к передаче фотографий. Он пояснил, что они принадлежат его бабушке, которая в те годы жила и работала в этих местах.

Володину передали уникальные фотографии Юрия Гагарина в Энгельсском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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