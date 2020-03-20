Саратовский журналист передал новому Парку покорителей космоса копии уникальных фотографий Гагарина
Председателю ГД РФ Вячеславу Володину передали больше десятка уникальных фотографий Юрия Гагарина, сделанных в Энгельсском районе.
20 марта, Володин приехал на место приземления Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Сегодня здесь дали старт подготовительным работам по созданию Парка покорителей космоса, который здесь возникнет в несколько этапов в течение трех лет.
Как подчеркнул Володин, парк, финансирование которого обеспечивается за счет государственно-частного партнерства (с участием Романа Абрамовича), будет иметь образовательный характер. Здесь гости смогут познакомиться не только с вехами освоения космоса, но и с настоящей историей первого космонавта, включая годы, которые он провел в Саратове.
Под занавес визита корреспондент Павел Литвиненко предложил спикеру приобщить к будущим материалам парка фотографии, которые хранились у него в семейном архиве. Среди них кадры с торжественного застолья с участием Юрия Гагарина в селе Узморье Энгельсского района, поездка Гагарина на место своего приземления. Фотографии датированы 1965 годом.
Как рассказал «Комсомолке» Павел Литвиненко, он не хотел привлекать внимания к передаче фотографий. Он пояснил, что они принадлежат его бабушке, которая в те годы жила и работала в этих местах.
Володину передали уникальные фотографии Юрия Гагарина в Энгельсском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU