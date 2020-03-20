Радаев вошел в топ ведущих губернаторов-блогеров с постом о холодильниках «Саратов»

20 Март 2020 2020-03-20T16:29:17+03:00

Он занял 20-е место по итогам февраля

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел в медиарейтинг блогеров.

Как сообщает «Медиалогия», по данным за февраль 2020 года Радаев занял 20-е место и стал новичком топ-20.

Индекс цитируемости его блога составил 34,4.

По мнению экспертов «Медиалогии», цитируемым сообщением Валерия Радаева стала публикация о прекращении холодильников «Саратов» на СЭПО.

ИСТОЧНИК KP.RU