Радаев вошел в топ ведущих губернаторов-блогеров с постом о холодильниках «Саратов»
Он занял 20-е место по итогам февраля
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел в медиарейтинг блогеров.
Как сообщает «Медиалогия», по данным за февраль 2020 года Радаев занял 20-е место и стал новичком топ-20.
Индекс цитируемости его блога составил 34,4.
По мнению экспертов «Медиалогии», цитируемым сообщением Валерия Радаева стала публикация о прекращении холодильников «Саратов» на СЭПО.
ИСТОЧНИК KP.RU