Подробности ДТП фуры и внедорожника в Энгельсе: девушка на иномарке врезалась в стоящий Volvo

20 Март 2020 2020-03-20T16:36:34+03:00

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ГИБДД Энгельса рассказала подробности ДТП, случившегося сегодня, 20 марта, с участием внедорожника и фуры.

- Около 13:00 у дома №30 по улице Промышленная 25-летняя женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и врезалась в стоящий тягач Volvo, — сообщили «КП-Саратов» в энгельсской ГИБДД.

Пострадавшего пассажира внедорожника госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU