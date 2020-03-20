Подробности ДТП фуры и внедорожника в Энгельсе: девушка на иномарке врезалась в стоящий Volvo
Пострадал пассажир Nissan
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ГИБДД Энгельса рассказала подробности ДТП, случившегося сегодня, 20 марта, с участием внедорожника и фуры.
- Около 13:00 у дома №30 по улице Промышленная 25-летняя женщина за рулем Nissan не справилась с управлением и врезалась в стоящий тягач Volvo, — сообщили «КП-Саратов» в энгельсской ГИБДД.
Пострадавшего пассажира внедорожника госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU