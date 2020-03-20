Жители Саратова грубят врачам, не желая отправляться на диагностику по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T16:49:06+03:00

Тем не менее это необходимо для предотвращения распространения инфекции

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Не все жители Саратова с пониманием относятся к ограничениям, которые введены на время пандемии коронавируса.

Как рассказал «КП-Саратов» советник министра здравоохранения Александр Колоколов, есть факты, когда граждане грубили врачам, не желая отправляться на карантин.

Напомним, самоизоляция необходима для граждан, вернувшихся из стран, где складывается неблагополучная ситуация по коронавирусу. Однако встречаются случаи, когда жители ссылаются на неотложные дела и планы и отказываются от диагностики.

- Иногда по отношению к врачам применяются грубые, обидные и даже оскорбительные выражения, предъявляются требования к медработникам принять единоличное решение о выписке. Такая ситуация недопустима, так как коронавирусная инфекция является особо опасным заболеванием, и врачи обязаны провести максимум исследований, чтобы исключить возможность заражения, — подчеркнул советник министра.

Александр Колоколов призвал жителей к ответственному отношению.

ИСТОЧНИК KP.RU