Строительство домов обманутых дольщиков в Саратове продолжается по графику

20 Март 2020 2020-03-20T16:44:06+03:00

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На сегодняшнем заседании по обманутым дольщикам в правительстве Саратовской области, 20 марта, мэр Саратова Михаил Исаев выступил с докладом об объектах, которые планировалось сдать до конца текущего года.

Дом на 1-м Вакуровском проезде в Саратове (ООО «Феникс 2010») — 17 марта введен в эксплуатацию.

16-этажный дом на Чапаева/Рабочая (ООО «ГК Лепта» — ЖСК «Прометей») — идет по графику, ведется кладка стен, монтаж внутренних инженерных систем.

Десятиэтажный дом на Верхней (ООО «Автодом»/ООО «УМАутсорсинг») — экспертиза выдала ряд замечаний, они отрабатываются, по воде идет диалог. Как заявил мэр, нашли компромисс с ООО «КВС», до конца апреля работы будут выполнены.

14-этажный дом №13 на 13-м Шелковичном проезде (ООО «Альфа-рекорд»/ ЖСК «Комфорт») — не очень высокие темпы устройства кровли, срок сдачи — сентябрь. Подрядчик уверяет, что все сделает.

Дом на Майской (ООО «Волгакомстрой»/ ПК «Росток 95») — экспертизу ждут во второй половине апреля, еще полторы недели надо на расчеты. Инвестор получает проектную документацию — там было много корректировок. Со следующей недели планируют начать заниматься благоустройством. Инвестор в полную силу готов приступить к работе

Дом на Рамаева/Мичурина (ООО «Волгакомстрой»/ООО ППС «Лесстр»/ЖСК «Строитель») — идет монтаж верхних блоков этажей, работы по графику. Дом строится, срок сдачи — октябрь.

Дом на Большой Садовой/Шелковичной (ООО ППС «Лесстр»/ЖСК «Наш дом» на Шелковичной) — работы идут по графику, до конца года окончание и ввод.

19-этажный дом на Сакко и Ванцетти, 31 (АО «Саратовоблжилстрой»/ ЖСК «Волга») — работы идут не быстро. — Еще пять этажей потому что, здоровый дом, сказал застройщик Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU