2020-03-20T16:44:06+03:00
Общество

Строительство домов обманутых дольщиков в Саратове продолжается по графику

В правительстве Саратовской области прошло очередное заседание рабочей группы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Заседание рабочей группы по проблемам дольщиков прошло 20 марта с традиционным участием федеральных парламентариевЗаседание рабочей группы по проблемам дольщиков прошло 20 марта с традиционным участием федеральных парламентариевФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На сегодняшнем заседании по обманутым дольщикам в правительстве Саратовской области, 20 марта, мэр Саратова Михаил Исаев выступил с докладом об объектах, которые планировалось сдать до конца текущего года.

Дом на 1-м Вакуровском проезде в Саратове (ООО «Феникс 2010») — 17 марта введен в эксплуатацию.

16-этажный дом на Чапаева/Рабочая (ООО «ГК Лепта» — ЖСК «Прометей») — идет по графику, ведется кладка стен, монтаж внутренних инженерных систем.

Десятиэтажный дом на Верхней (ООО «Автодом»/ООО «УМАутсорсинг») — экспертиза выдала ряд замечаний, они отрабатываются, по воде идет диалог. Как заявил мэр, нашли компромисс с ООО «КВС», до конца апреля работы будут выполнены.

14-этажный дом №13 на 13-м Шелковичном проезде (ООО «Альфа-рекорд»/ ЖСК «Комфорт») — не очень высокие темпы устройства кровли, срок сдачи — сентябрь. Подрядчик уверяет, что все сделает.

Дом на Майской (ООО «Волгакомстрой»/ ПК «Росток 95») — экспертизу ждут во второй половине апреля, еще полторы недели надо на расчеты. Инвестор получает проектную документацию — там было много корректировок. Со следующей недели планируют начать заниматься благоустройством. Инвестор в полную силу готов приступить к работе

Дом на Рамаева/Мичурина (ООО «Волгакомстрой»/ООО ППС «Лесстр»/ЖСК «Строитель») — идет монтаж верхних блоков этажей, работы по графику. Дом строится, срок сдачи — октябрь.

Дом на Большой Садовой/Шелковичной (ООО ППС «Лесстр»/ЖСК «Наш дом» на Шелковичной) — работы идут по графику, до конца года окончание и ввод.

19-этажный дом на Сакко и Ванцетти, 31 (АО «Саратовоблжилстрой»/ ЖСК «Волга») — работы идут не быстро. — Еще пять этажей потому что, здоровый дом, сказал застройщик Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После каникул саратовские школьники вновь отправятся на дистанционное обучение
Представителям учреждений культуры Энгельса рассказали об управлении проектами
Центр КВС по работе с абонентами переходит на дистанционное обслуживание
Саратовский журналист передал новому Парку покорителей космоса копии уникальных фотографий Гагарина
Радаев вошел в топ ведущих губернаторов-блогеров с постом о холодильниках «Саратов»
Подробности ДТП фуры и внедорожника в Энгельсе: девушка на иномарке врезалась в стоящий Volvo
Жители Саратова грубят врачам, не желая отправляться на диагностику по коронавирусу
Строительство домов обманутых дольщиков в Саратове продолжается по графику
В Саратовской области пенсионерка пожаловалась на вернувшегося из-за границы внука
В Энгельсе фура столкнулась лоб в лоб с Nissan X-Trail
В Саратове мужчина пытался вернуть жену угрозами, пленением и ударами ножа
Бугульминка украла 7 тыс. рублей из-за ошибки банковского работника в Саратове
Жительница Саратова получила срок за обман пожилых людей
В Энгельсе перевозчик отказался от восьми автобусных маршрутов
В саратовских автобусах рекомендовали вместо рекламы развешать памятки по коронавирусу
Администрация и полиция проверят работу автобусов в микрорайоне «Ласточкино»
Должники КВС оплатят судебные издержки при взыскании с них задолженности
Саратовцы стали реже ездить в Москву
Панков: Если чиновники хотят участвовать в проектах Володина, они должны относиться к людям так же, как он
Регоператор: автомобильные шины нельзя оставлять на площадках для коммунальных отходов
Девушка в Солнечном украла из банкомата более 3 тыс. рублей
Владимиру Путину понравился проект Парка покорителей космоса под Саратовом