2020-03-20T16:08:27+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина пытался вернуть жену угрозами, пленением и ударами ножа

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова 31-летнего местного жителя обвинили в незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело направлено в суд.

Следствие считает, что 3 сентября мужчина решил вернуть жену, с которой у него испортились отношения. Утром он подкараулил ее на улице и заманил в квартиру своего приятеля в Заводском районе. Там он запер женщину, отнял телефон, вытащил аккумулятор и SIM-карту, чтобы та не смогла позвонить и попросить о помощи.

Также он начал угрожать ей, что готов избить пленницу палкой, а затем набросил на шею обрывок провода и попытался задушить руками.

Кроме этого мужчина несколько раз ударил женщину электрошокером, перемежая насилие угрозами убить.

Вырваться от мужа потерпевшей удалось только 5 сентября. Она написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

При этом даже во время расследования мужчина приехал к женщине домой 25 декабря. Якобы снова для восстановления отношений. Та открыла дверь, но злоумышленник наставил на нее пистолет. Угрозами он завел ее в дом и заперся. Затем стал угрожать ножом, более того, нанес несколько ран в шею, руки и живот.

Мать потерпевшей, которая обеспокоилась, когда дочь не пришла на работу, вызвала полицию.

Свою вину мужчина не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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