Бугульминка украла 7 тыс. рублей из-за ошибки банковского работника в Саратове
Оператор перепутала цифры телефонного номера
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Жительница Саратова 63 лет решила подключить «мобильный банк», но лишилась денег из-за ошибки сотрудницы.
- Хозяйка карты обнаружила списание 7,1 тыс. рублей и 29 января пошла в полицию. Оказалось, что банковский оператор при наборе номера перепутала цифры. Поэтому услуга «привязалась» к номеру телефона 38-летней жительницы Бугульмы в Татарстане, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Саратовские правоохранители отправили в командировку в Татарстан и там задержали подозреваемую. Женщина призналась во всем. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU