2020-03-20T14:00:50+03:00
Происшествия

Жительница Саратова получила срок за обман пожилых людей

Гражданка выманивала у них деньги
Дарья Вострикова
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Суд признал 38-летнюю жительницу Саратова виновной в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с октября 2018 года по август 2019 подсудимая обманывала пожилых людей.

В октябре 2018 года гражданка в квартире на Тульской улице ввела в заблуждение 85-летнего потерпевшего и забрала у него 5 тыс. рублей, переданные для медицинской помощи, в которой якобы нуждается его дочь, сломавшая ногу.

В январе 2019 года подсудимая представилась соцработником, проникла в эту квартиру и унесла 40 тыс. рублей.

В декабре 2018 года под видом медработника она попала в квартиру одного из домов на Прессовой улице, отвлекла внимание 82-летнего потерпевшего и унесла 138 тыс. рублей.

С декабря 2018 года по август 2019 год гражданка представлялась этими ролями и совершила кражу 193 тыс. рублей.

Учитывая, что у злоумышленницы есть двое малолетних людей, суд назначил ей два года условного срока. Также ее обязали возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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