Жительница Саратова получила срок за обман пожилых людей
Суд признал 38-летнюю жительницу Саратова виновной в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с октября 2018 года по август 2019 подсудимая обманывала пожилых людей.
В октябре 2018 года гражданка в квартире на Тульской улице ввела в заблуждение 85-летнего потерпевшего и забрала у него 5 тыс. рублей, переданные для медицинской помощи, в которой якобы нуждается его дочь, сломавшая ногу.
В январе 2019 года подсудимая представилась соцработником, проникла в эту квартиру и унесла 40 тыс. рублей.
В декабре 2018 года под видом медработника она попала в квартиру одного из домов на Прессовой улице, отвлекла внимание 82-летнего потерпевшего и унесла 138 тыс. рублей.
С декабря 2018 года по август 2019 год гражданка представлялась этими ролями и совершила кражу 193 тыс. рублей.
Учитывая, что у злоумышленницы есть двое малолетних людей, суд назначил ей два года условного срока. Также ее обязали возместить причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU