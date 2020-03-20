В саратовских автобусах рекомендовали вместо рекламы развешать памятки по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T13:53:33+03:00

В салонах автобусов предлагают поменять рекламу на памятки по коронавирусу Фото: Дарья Вострикова

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Сегодня, 20 марта, чиновники и общественность проверили, как обрабатывают саратовские автобусы в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», представитель перевозчика на маршруте №75 рассказал, что салон обрабатывают по два раза за рейс.

- Маску неправильно носите, — попенял ему замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.

На маршруте №3 одному водителю рекомендовали вместо рекламы развесить в салоне памятки по коронавирусу. Еще один водитель не было в маске.

Также пассажиры могут сообщать на горячую линию Минтранса о нарушениях правил дезинфекции автобусов. Для перевозчиков предусмотрена ответственность. Звонить по телефону 240-240.

ИСТОЧНИК KP.RU