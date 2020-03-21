В Саратовской области стартует детский конкурс «Открытка Победы 1945-2020»

21 Март 2020 2020-03-21T10:42:25+03:00

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В Саратовской области начался прием работ на детский творческий конкурс «Открытка Победы 1945-2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, приниматься работы будут до 20 апреля включительно.

Напомним, в 2016 году проводился аналогичный конкурс «Открытка Победы. Через годы, через расстояния». В нем поучаствовали около 1 тыс. человек. В финале детские работы вручили ветеранам Великой отечественной войны.

Общественный совет при ГУ МВД России приглашает поучаствовать детсадовцев, детей более старшего возраста, в том числе учеников художественных школ.

На конкурс можно прислать поделку, сделанную членами одной семьи.

Организатором является также «Почта России».

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ИСТОЧНИК KP.RU