2020-03-20T13:56:44+03:00
Общество

Администрация и полиция проверят работы автобусов в микрорайоне «Ласточкино»

Перевозчику грозит административная ответственность
Екатерина Семенова
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В микрорайоне «Ласточкино» постепенно решаются насущные проблемы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Наиболее остро стоит вопрос подъездной дороги.

- Решение ее обустройства найдено благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Уже объявлены аукционы на проектирование и проведение капитального ремонта, — отметил Михаил Исаев.

Также в рамках гарантийных обязательств застройщиков прорабатываются вопросы содержания многоквартирных домов. Были даны поручения о санитарной очистке территории.

- В связи с жалобами на работу общественного транспорта были проведены проверки, выявлены нарушения схемы и интервалов движения, недовыпуск автобусов на линию. Перевозчику направлены требования об изменении ситуации, однако запланированы проверки совместно с УГАДН по Саратовской области для привлечения транспортной компании к административной ответственности. На данный момент нет однозначного ответа по обустройству уличного освещения и строительству соцобъектов, над решением этих вопросов мы продолжаем работать, — заявил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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