2020-03-20T13:18:44+03:00
Общество

Саратовцы стали реже ездить в Москву

Снизился пассажиропоток на дальние расстояния
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 марта, в Саратове обсудили работу транспорта в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пресс-выезд возглавил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.

Участники посетили железнодорожный вокзал, руководитель которого рассказал о проведении дезинфекции. Увеличена частота уборки, проветриваний, работа ведется в масках и перчатках. По тего словам, даже проездные документы пассажиры теперь демонстрируют на некотором расстоянии.

Генеральный директор «Саратовской ППК» Виктор Шубин отметил, что заметного снижения пассажиропотока не отмечено, однако снизилось число школьников из-за карантина. Однако так как люди стали чаще ездить на дачи, то в целом ситуация не изменилась.

Начальник Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Дмитрий Татаринцев отметил некоторое снижение пассажиропотока в поездах дальнего следования, в частности, на Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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