2020-03-20T13:01:14+03:00
Общество

Панков: Если чиновники хотят участвовать в проектах Володина, они должны относиться к людям так же, как он

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» высказал мнение о том, что власть, принимая участие в проектах Володина, должна изменить отношение к людям

- Четко заявленная позиция Володина стала понятна всем. Во время посещения объектов спикер Госдумы сказал, что если у власти и жителей будет разная позиция, то он всегда встанет на защиту жителей. Именно такое отношение является главным критерием. Именно так должна работать власть. И если чиновники хотят присоединиться к проектам Володина, участвовать в них, то они должны изменить отношение к людям. К какому уровню власти это бы ни относилось, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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