Регоператор: автомобильные шины нельзя оставлять на площадках для коммунальных отходов

20 Март 2020 2020-03-20T12:53:41+03:00

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В связи с температурными изменениями, наступлением весеннего сезона автовладельцы начинают активно менять шины. Регоператор АО «Управление отходами» напоминает о недопустимости выбрасывать использованные автошины в контейнеры для коммунальных отходов. Автошины не являются бытовым мусором, относятся к 4 классу опасности отходов и по законодательству подлежат обязательной утилизации и переработке.

- Всем сознательным гражданам давно пора отказаться от привычки относить шины на контейнерных площадки для ТКО. Не нужно их отвозить на дачу, чтобы сжечь. Это губительно для природы и запрещено законом. А значит, грозит штрафами. На свалке колеса будут разлагаться дольше 100 лет. При сжигании в окружающую среду попадут сера, бензопирен, фуран, диоксины и ряд других канцерогенных соединений, которые создают угрозу для вашего здоровья, — отмечает ведущий инженер АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

АО «Управление отходами» занимается экологически безопасными обработкой и захоронением твердых коммунальных отходов. На межмуниципальные полигоны захоронения ТКО попадают только те отходы, которые прошли предварительную сортировку и обработку. Такой мусор в процессе естественного многолетнего перегнивания станет инертным биохимическим массивом, безопасным для природы и человека.

Система учета и контроля, внедренная на мусороперегрузочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах в Энгельсе и Балакове, своевременно фиксирует все отклонения от нормы. Поэтому ни одна автопокрышка не попадает на карты полигонов. В соответствии с инструкцией отходы, которые не соответствуют разрешенным классам опасности, возвращаются мусоровывозящим компаниям.

Автовладельцы зададутся вопросом — куда сдать старую резину? Ассоциация производителей шин представила интерактивную карту для поиска пунктов приема шин на переработку. В Саратове указан адрес: Перспективная, 4. Подробности можно узнать на сайте ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU