Девушка в Солнечном украла из банкомата более 3 тыс. рублей
В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 19 марта, раскрыла кражу из банкомата.
- В отдел №7 обратился 41-летний мужчина и рассказал, что 20 января на улице Чехова неизвестный забрал из купюроприемника банкомата 3,7 тыс. рублей, которые он там оставил по неосторожности, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело за кражу и поймала 20-летнюю безработную. Девушка призналась в содеянном и рассказала, что потратили деньги. Ей выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU