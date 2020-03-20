2020-03-20T12:34:05+03:00
Общество

Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО по Саратову выросла на 2%

Ольга Симонова
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Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО по Саратову выросла на 2%Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО по Саратову выросла на 2%
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Специалисты Регионального оператора Саратовской области подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО в г. Саратов. Так, на 1 марта 2020 года она составила 75%. Более дисциплинированными плательщиками оказались юридические лица. Их уровень оплаты услуги составил 83%, а физических лиц — 73 %.

- Цифры демонстрируют эффективность работы группы досудебного урегулирования и претензионной деятельности Регоператора с юридическими лицами. Благодаря этому коммерческие организации не только добросовестно оплачивают текущие счета, но и погашают долги прошлых месяцев. Наши сотрудники ведут каждодневную разъяснительную работу и с населением, находящемся на прямых договорах, и с управляющими организациями. За прошедшие два месяца общая собираемость по Саратову увеличилась на 2%, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Региональным оператором созданы исчерпывающие возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО в удобном формате. Также для ряда категорий граждан предусмотрены льготы и субсидии на услугу по обращению с ТКО. Высокая собираемость платежей является одним из условий снижения стоимости коммунальной услуги в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Поэтому повышение платежной дисциплины выгодно прежде всего самим потребителям.

Напомним, что оплатить услугу по обращению с ТКО по отдельному платежному документу без комиссии возможно в личном кабинете на сайте «Городского расчетного центра» https://саррц.рф/ и на сайте «ПлатежЦентра» https://платежцентр.рф/. Кроме того, оплата с комиссией принимается в отделениях «Почты России», Сбербанка и других кредитных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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