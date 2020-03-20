2020-03-20T12:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовские магазины увеличили закупки и поставили в торговые залы антисептики для покупателей

По словам первого зампреда регионального правительства, объема товаров хватит на 44 дня торговли
Ольга Симонова
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Саратовские магазины решили увеличить закупку товаров, несмотря на достаточное количество продовольствия в запасе.

Как сообщает официальный канал по коронавирусу в области «СтопКоронавирус», первый зампред регионального правительства Вадим Ойкин заявил на совещании с представителями торговых сетей, что ситуация с наличием продуктов находится под контролем.

- Для удовлетворения спроса населения организованы дополнительные поставки. В целом объем товарных запасов в области на 44 дня торговли — это даже больше, чем на аналогичный период прошлого года, — отметил Ойкин.

Представитель саратовского филиала АО «Тандер» рассказал, что они увеличили закупку, организовали дополнительные площади для хранения товаров. Такие же меры приняло ООО «Агроторг».

В сети магазинов «Лента» установили дозаторы с антисептиком, между кассирами и покупателями поставили перегородки, а сотрудники используют перчатки в работе.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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