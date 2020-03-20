Автобусы из аэропорта Гагарин дезинфицируют после каждого рейса

20 Март 2020 2020-03-20T12:36:55+03:00

Автобусы моют и дезинфицируют после каждой поездки Фото: Дарья Вострикова

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На саратовском автовокзале сегодня, 20 марта, продемонстрировали, как ведется борьба с коронавирусом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», дезинфекцию автобусов проверил лично замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.

- Мы постоянно проводим минимизируем инфекции в общественном транспорте. Такая работа проводится и во всех муниципальных районах области, — подчеркнул он.

Международное направление временно закрыто.

Кирилл Лаврентьев, директор автовокзала, уточнил, что отменены рейсы в Казахстан, Армению, Беларусь, Грузию. Запрет будет действовать до 1 мая.

Сейчас зал обрабатывают антисептиками почти каждые два часа. Для работников введен масочный режим, везде расклеены памятки по борьбе с коронавирусом.

В автобусах развешаны памяткиФото: Дарья Вострикова

Например, салоны автобусов, которые ходят до аэропорта «Гагарин», дезинфицируют после каждой поездки: моют поручни, подлокотники, сиденья. После этого транспорт проветривают.

- При выявлении повышенной температуры тела у человека, который прибыл на вокзал, — звонок в «скорую» для принятия оперативного решения. Есть проблемы с обеспечением масками, стараемся решать. Из Балакова вчера привезли дезсредство, — уточнил Кирилл Лаврентьев.

Поговорили и с водителем автобуса. Александр Буланцов сказал, что пассажиры ездят в масках, внутри салона также имеются памятки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767664" frameborder="0"></iframe> Борьба с коронавирусом на саратовском автовокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU