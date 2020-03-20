Автобусы из аэропорта Гагарин дезинфицируют после каждого рейса
На саратовском автовокзале сегодня, 20 марта, продемонстрировали, как ведется борьба с коронавирусом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», дезинфекцию автобусов проверил лично замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.
- Мы постоянно проводим минимизируем инфекции в общественном транспорте. Такая работа проводится и во всех муниципальных районах области, — подчеркнул он.
Международное направление временно закрыто.
.Фото: Дарья Вострикова
Кирилл Лаврентьев, директор автовокзала, уточнил, что отменены рейсы в Казахстан, Армению, Беларусь, Грузию. Запрет будет действовать до 1 мая.
Сейчас зал обрабатывают антисептиками почти каждые два часа. Для работников введен масочный режим, везде расклеены памятки по борьбе с коронавирусом.
В автобусах развешаны памяткиФото: Дарья Вострикова
Например, салоны автобусов, которые ходят до аэропорта «Гагарин», дезинфицируют после каждой поездки: моют поручни, подлокотники, сиденья. После этого транспорт проветривают.
- При выявлении повышенной температуры тела у человека, который прибыл на вокзал, — звонок в «скорую» для принятия оперативного решения. Есть проблемы с обеспечением масками, стараемся решать. Из Балакова вчера привезли дезсредство, — уточнил Кирилл Лаврентьев.
Поговорили и с водителем автобуса. Александр Буланцов сказал, что пассажиры ездят в масках, внутри салона также имеются памятки.
Борьба с коронавирусом на саратовском автовокзале.
ИСТОЧНИК KP.RU