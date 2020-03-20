После строительства мемориала начнут расселять аварийные дома в Летном городке

20 Март 2020 2020-03-20T12:02:08+03:00

Вячеслав Володин о работах в Летном городке.

Кроме этого восстановят Дом офицеров [видео]

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Во время визита в Летный городок Энгельса председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, какие еще работы будут там выполнены.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин подчеркнул, что строительство мемориального комплекса — это лишь первый этап.

- Затем Дом офицеров. Нам надо его сохранить, — отметил Володин.

Обсуждение восстановления объекта должно начаться после того, как будет сдан мемориальный комплекс. После этого следует решить проблему с расселением жителей аварийных домов.

При этом Володин подчеркнул, что первый этап — это именно мемориальный комплекс, как сохранение исторической памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU