После строительства мемориала начнут расселять аварийные дома в Летном городке
Вячеслав Володин о работах в Летном городке.
Во время визита в Летный городок Энгельса председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, какие еще работы будут там выполнены.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин подчеркнул, что строительство мемориального комплекса — это лишь первый этап.
- Затем Дом офицеров. Нам надо его сохранить, — отметил Володин.
Обсуждение восстановления объекта должно начаться после того, как будет сдан мемориальный комплекс. После этого следует решить проблему с расселением жителей аварийных домов.
При этом Володин подчеркнул, что первый этап — это именно мемориальный комплекс, как сохранение исторической памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU