В Саратовской области осудили парня за секс с двумя девочками
Теперь он будет отрабатывать свои похождения
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В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор 24-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексе с несовершеннолетней.
С октября по ноябрь 2019 года молодой человек находился в интимных отношениях с 15-летней девочкой. Кроме того, в октябре у него был секс с 14-летней односельчанкой.
На суде парень полностью признал вину и раскаялся.
Его приговорили к 300 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU