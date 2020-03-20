2020-03-20T11:16:38+03:00
Происшествия

В Саратовской области осудили парня за секс с двумя девочками

Теперь он будет отрабатывать свои похождения
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Самойловском районе Саратовской области вынесен приговор 24-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексе с несовершеннолетней.

С октября по ноябрь 2019 года молодой человек находился в интимных отношениях с 15-летней девочкой. Кроме того, в октябре у него был секс с 14-летней односельчанкой.

На суде парень полностью признал вину и раскаялся.

Его приговорили к 300 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина пытался вернуть жену угрозами, плененением и ударами ножа
Бугульминка украла 7 тыс. рублей из-за ошибки банковского работника в Саратове
Жительница Саратова получила срок за обман пожилых людей
В Энгельсе перевозчик отказался от восьми автобусных маршрутов
В саратовских автобусах рекомендовали вместо рекламы развешать памятки по коронавирусу
Администрация и полиция проверят работы автобусов в микрорайоне «Ласточкино»
Должники КВС оплатят судебные издержки при взыскании с них задолженности
Саратовцы стали реже ездить в Москву
Панков: Если чиновники хотят участвовать в проектах Володина, они должны относиться к людям так же, как он
Регоператор: автомобильные шины нельзя оставлять на площадках для коммунальных отходов
Девушка в Солнечном украла из банкомата более 3 тыс. рублей
Владимиру Путину понравился проект Парка покорителей космоса под Саратовом