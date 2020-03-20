2020-03-20T11:29:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Создан официальный канал «СтопКоронавирус» в Саратовской области

Там будут комментарии официальных лиц, экспертов по текущей ситуации
Ольга Симонова
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Создан официальный канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Мининформе, канал создан в мессенджере Telegram для оперативного информирования об эпидемиологической обстановке в области.

Адрес канала: @koronavirus_saratov

Отмечается, что там будут комментарии официальных лиц, экспертов по текущей ситуации, информация о профилактике.

Напомним, сейчас в Саратовской области коронавирусом болен один человек. Женщина вернулась из Италии вместе со своей семьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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