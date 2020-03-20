В Саратове рецидивист украл у школьника телефон
Сумма ущерба составила почти 15 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 16-летнего парня.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 февраля в 21:15, пока он был в кафе, кто-то унес Honor 9 Light — телефон стоимостью почти 15 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU