В Саратове рецидивист украл у школьника телефон

20 Март 2020 2020-03-20T11:53:59+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 16-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 февраля в 21:15, пока он был в кафе, кто-то унес Honor 9 Light — телефон стоимостью почти 15 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU