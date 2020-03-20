Сотрудники Росгвардии за 15 минут задержали похитителей металла

20 Март 2020 2020-03-20T11:51:52+03:00

Двое из них являются рецидивистами

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Вчера днем, 19 марта, на Буровой улице в Саратове наряд вневедомственной охраны остановил автомобиль, в котором находились предполагаемо причастные к краже металлоконструкций с дач в поселке Латухино.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, на пульт охраны поступило сообщение, что некто унес чужое имущество, погрузил его в автомобиль и скрылся.

Получив приметы росгвардейцы через 15 минут задержали троих злоумышленников на Lada Kalina.

Выяснилось, что двое из них ранее привлекались к ответственности за кражи.

Мужчины признались, что брали чужое имущество и сбывали в пункты приема.

Их передали полицейским, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU