Сотрудники Росгвардии за 15 минут задержали похитителей металла
Вчера днем, 19 марта, на Буровой улице в Саратове наряд вневедомственной охраны остановил автомобиль, в котором находились предполагаемо причастные к краже металлоконструкций с дач в поселке Латухино.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, на пульт охраны поступило сообщение, что некто унес чужое имущество, погрузил его в автомобиль и скрылся.
Получив приметы росгвардейцы через 15 минут задержали троих злоумышленников на Lada Kalina.
Выяснилось, что двое из них ранее привлекались к ответственности за кражи.
Мужчины признались, что брали чужое имущество и сбывали в пункты приема.
Их передали полицейским, по делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU