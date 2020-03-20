Володин о мемориале в Летном городке Энгельса: Все сделано по уму

20 Март 2020 2020-03-20T11:50:09+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 20 марта, посетил Летный городок в Энгельсе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», там он обсудил в общественным советом и ветеранами работы по возведению мемориального комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Председатель ГД РФ остался доволен ходом работФото: Александр Уриевский

Напомним, что в прошлом году Володин вышел с инициативой создать в Летном городке новый памятник знаменитой летчице Марине Расковой.

Сегодня глава района Дмитрий Тепин представил проект мемориального комплекса и рассказал, что все должно быть готово к 9 мая.

Володин оценил памятник. До этого один из ветеранов раскритиковал его, отметив, что Марина Раскова не похожа на себя, самолет также не аутентичен.

- Я благодарен скульптору, он молодец. Мы с вами привыкли к одним памятникам, молодежь к другим. Не живите вы с мыслью, что самолет на крыле стоять не может. Скульптор так видит, сколько людей столько мнений, надо искать всегда консенсус. Всех приглашаем 1 мая на открытие комплекса. Не ковыряйтесь, это собирательный образ, не надо терять голову, — заметил Володин.

Памятник Марине Расковой в Летном городкеФото: Александр Уриевский

Также глава района Тепин заверил, что будет создана игровая зона в авиационном стиле.

- Здесь все сделано по уму, правильно. И полив, и освещение. Где делают неправильно, некачественно — я всегда обращаю внимание. Но здесь мне нравится, как сделано, — заявил Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767624" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин высоко оценил проект мемориального комплекса в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU